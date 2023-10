Atak na polskie służby przy granicy z Białorusią. Migranci użyli kamieni

Za nami kolejna niespokojna noc przy granicy z Białorusią. Straż Graniczna opublikowała w mediach społecznościowych najnowszy raport z regionu. W niedzielę 1 października do Polski próbowało się nielegalnie przedostać z Białorusi 60 migrantów. W tej grupie znaleźli się m.in. obywatele Iraku oraz Iranu. Do prób wejścia na teren UE bez wymaganych dokumentów dochodziło na odcinkach ochranianych przez placówki SG w Czeremsze oraz Białowieży.

Z kolei pogranicznicy z Dubicz Cerkiewnych padli ofiarami ataków ze strony migrantów. Jak czytamy w raporcie, grupa cudzoziemców po stronie białoruskiej obrzuciła polski patrol kamieniami i gałęziami. W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny.

Straż Graniczna odpowiada na zarzuty „Wyborczej”: Bzdura

W piątek w „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł Wojciecha Czuchnowskiego zatytułowany „»Wyborcza« ujawnia raport Straży Granicznej: Dziurawa zapora PiS na granicy z Białorusią”. Autor przekonuje w tekście, że zapora na granicy polsko-białoruskiej jest nieskuteczna w walce z nielegalną migracją i cytuje dane, które mają pochodzić z wewnętrznego raportu Straży Granicznej.

Zgodnie z podanymi przez „Wyborczą” danymi liczba uchodźców, którzy od 1 stycznia do 17 września 2023 roku przekroczyli granicę od strony Białorusi wyniosła 32046, z czego 17488 osób zostało zatrzymanych już po polskiej stronie granicy i cofniętych „w procedurze pushback”, a 12971 dotarło przez Polskę do Niemiec. Zaznaczono przy tym, że dane są o tyle nieprecyzyjne, że te same osoby mogą być liczone kilka razy podczas kolejnych prób przekroczenia granicy.

