Niebezpiecznie na granicy z Białorusią. Seria incydentów

Od kwietnia mamy do czynienia ze wzmożoną aktywnością migrantów na granicy z Białorusią. Polskie służby niemal codziennie są atakowane przez grupy agresywnych cudzoziemców, którzy w nielegalny sposób usiłują przedostać się na drugą stronę bariery. W zabronionym procederze uczestniczą kurierzy, którzy pomagają dostać się do Polski. Często dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń, a w kierunku funkcjonariuszy i żołnierzy lecą konary i kamienie.

W najnowszym komunikacie Straż Graniczna przekazała, że 11 czerwca na granicy z Białorusią odnotowano prawie 120 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Za pomocnictwo zatrzymano dwóch obywateli Gruzji. W kierunku polskich patroli rzucano konarami oraz kamieniami – podano.

Co dzieje się na granicy? Nowy raport służb

Pogranicznicy raportują, że ubiegłej doby funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali blisko 190 prób naruszenia granicy państwowej. Jak podano, kilkadziesiąt osób widząc polskie służby zaniechało forsowania granicy i powróciło w głąb Białorusi.

Zapewniono też, że kolejnym migrantom udzielona została pomoc. „Straż Graniczna udzieliła również pomocy 4 cudzoziemcom potrzebującym opieki medycznej, przekazani zostali zespołom ratownictwa medycznego” – podano.

Migranci na terytorium Polski usiłowali dostać się na odcinkach służbowej odpowiedzialności Placówek Straży Granicznej w Białowieży, Narewce, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze. W rejonie Białowieży polskie patrole zaatakowane zostały przez grupy migrantów znajdujących się za techniczną barierą.

Jak ustaliło RMF FM, w efekcie tego ataku dwa policyjne radiowozy zostały uszkodzone. Łącznie odnotowano cztery incydenty z udziałem imigrantów znajdujących się po białoruskiej stronie granicy w okolicach Białowieży. Rozgłośnia podaje, że minionej doby cudzoziemcy cztery razy obrzucali funkcjonariuszy kamieniami i konarami.

Tylko przez niespełna pierwsze dwa tygodnie czerwca na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotowano ponad 1800 prób nielegalnego przekroczenia granicy.

