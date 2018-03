Maciej Stuhr poprowadził galę Orły 2018. Mówił m.in. o wyprawie na K2 i Niemcach

Film Cicha noc Piotra Domalewskiego otrzymał nagrody w aż 10 kategoriach i stał się niekwestionowanym liderem tegorocznej gali. Podczas uroczystości poinformowano również, że Dariusz Jabłoński ponownie zostanie prezydentem Polskiej Akademii Filmowej. Kiedy szef PAF wyszedł na scenę, poprosił gości o podniesienie żółtych kartek nawołujących do wypuszczenia na wolność reżysera Olega Sencowa, który został niesłusznie skazany na 20 lat łagru.

Galę rozdania nagród po raz ósmy poprowadził Maciej Stuhr. Aktor nawiązał m.in. do księdza, który modlił się o śmierć papieża Franciszka. – Wiadomość podziałała niezwykle elektryzująco na nasz świat filmowy! Nie przyszło nam dotąd do głowy, że można mieć ten rodzaj kontaktu ze Stwórcą! W ciągu ostatnich dwóch tygodni w kościołach ponoć zaroiło się od aktorów i reżyserów modlących się za swoich kolegów. Widziano ponoć Agatę Kuleszę modlącą się za Kingę Preiss. Pierwszy raz od niepamiętnych czasów na roratach pojawiła się Małgorzata Szumowska w intencji Anny Kazejak, a Krystyna Janda dała nawet na mszę za Joannę Szczepkowską. Ja sam strzeliłem jedną zdrowaśkę za Dorocińskiego – powiedział Stuhr.

W trakcie gali aktor mówił również o dźwięku w polskim filmie i wyprawie na K2. – Dźwięk w polskim filmie jest jak Niemcy. Są wspaniali Niemcy i tacy sobie. Zresztą podobnie jak Żydzi, Portorykańczycy, czy Polacy. Aczkowiek co to do tego ostatniego – trwają spory. No ale podobno Himalaista Urubko przypuścił samotny atak na K2, gdyż nie był w stanie wytrzymać w polskim obozie. Ale zejdźmy na ziemię. Kilkukrotnie byłem w kinie na seansie polskiego filmu, gdzie najlepiej zrozumiałymi słowami było „Co powiedział?“. Słowa te jednak nie padały z ekranu, a z różnych stron sali kinowej. Koledzy i koleżanki aktorzy! Jest jednak w szkołach aktorskich taki przedmiot, jak dykcja i warto do tych kajetów zaglądać – żartował prowadzący.

Lista laureatów Orłów 2018: