Wraca sprawa Dody i jej byłego partnera. Doszło do naruszenia zasad uczciwego procesu?

Biznesmen Emil H. oskarżył Dodę i jej męża o szantażowanie go kompromitującym zdjęciem. Pojawiły się doniesienia, że sprawa może nie być prowadzona w sposób uczciwy, a do tej pory doszło już do pewnych naruszeń. Artystka udostępniła w mediach społecznościowych fragment artykułu, w którym przedstawiono szczegóły sprawy.