Rodzice szukają krótkich imion. Te propozycje naprawdę zaskakują

Trendy dotyczące imion zmieniają się wraz z kolejnymi pokoleniami. Jak zauważa szwajcarski serwis „Blick”, popularni niegdyś Andreas, Michael, Sabrina czy Anja dziś znacznie rzadziej pojawiają się na placach zabaw. Ich miejsce zajęły między innymi Sofia, Emma i Noah. Od kilku lat rodzice chętnie wybierają również trzyliterowe imiona, takie jak Mia, Lia czy Leo. Kolejnym trendem mogą okazać się propozycje jeszcze krótsze, składające się z zaledwie dwóch liter.

Dwuliterowe imiona dla dziewczynek. Krótkie, ale pełne znaczeń

An - imię kojarzone ze spokojem i harmonią.

Fe - może symbolizować wiarę, miłość oraz nadzieję.

Li - występuje w krajach chińskojęzycznych jako imię żeńskie i męskie. W zależności od zapisu może nawiązywać do siły, rozsądku lub wytrwałości.

Lu - imię uniseks spotykane między innymi w Chinach. Może być też skrótem od Luise, tłumaczonego jako „słynna wojowniczka”.

My - krótkie imię szczególnie popularne w Szwecji. Przypisuje mu się znaczenie „łagodna”.

Su - wywodzi się między innymi z języka tureckiego i kurdyjskiego. Oznacza „wodę”.

Te dwuliterowe imiona dla chłopców mają charakter

Al - bywa skrótem od imion Alan, Albert lub Alfred, ale funkcjonuje również samodzielnie. Łączone jest ze szlachetnością.

Bo - imię pochodzenia skandynawskiego, używane także wobec dziewczynek. Jego znaczenie wiąże się z osobą osiadłą lub mieszkańcem.

Ed - samodzielne imię lub skrót od dłuższych form. Jego staroangielskie korzenie nawiązują do strażnika majątku.

Jo - popularne między innymi w Holandii. Może być także skrótem od Joachima, Jana lub Józefa.

Mo - w języku angielskim często występuje jako skrócona forma Morrisa lub Mortimera.

Uz - rzadkie imię spotykane na obszarze niemieckojęzycznym. Może być skrótem od Ulricha.

Dwie litery wystarczą, by imię zapadło w pamięć

Dwuliterowe imiona są proste, wyraziste i łatwe do zapamiętania. Wiele z nich ma międzynarodowy charakter, choć ich znaczenie może zależeć od języka, kultury oraz sposobu zapisu. To propozycje dla rodziców, którzy szukają imienia mniej oczywistego niż popularne Mia czy Leo. Pokazują również, że wyjątkowe brzmienie nie zawsze wymaga wielu liter.

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