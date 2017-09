Trump uderza Clinton piłką, ta się przewraca. Prezydent USA „poszalał” na Twitterze

Wśród wpisów, na które zwróciły uwagę media na całym świecie, znalazł się m.in. retweet sfabrykowanego wideo, na którym grający w golfa Donald Trump trafia piłką w swoją byłą rywalkę w wyborach prezydenckich Hillary Clinton. Demokratka pod wpływem uderzenia wpada do wnętrza samolotu. Oryginał pochodzi z 2011 roku, kiedy to Clinton jako Sekretarz Stanu USA zaliczyła upadek przy wejściu na pokład maszyny. Trump podał też dalej kilka innych tweetów z popierających go kont, m.in. wpis z grafiką przedstawiającą rozpędzoną lokomotywę w słynnej czapce prezydenta USA.

Agencja Reutera podkreśla, że Clinton stała się znów obecna na Twitterze Trumpa po tym, jak wydała książkę "Co się stało" o kampanii wyborczej w 2016 roku. Prezydent powrócił do hasztagu #CrookedHillary" i zamieścił kilka wpisów na temat swojej rywalki. W jednym z nich podkreślił, że Clinton "wini wszystko i wszystkich za swoją porażkę, tylko nie siebie". Rzeczniczka Białego Domu komentowała publikację jako książkę wypełnioną "fałszywą narracją".