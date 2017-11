Zaczepna okładka tygodnika i odpowiedź Tuska. Były premier przypomina „Szeryfa”

W poniedziałek 27 listopada były premier z Platformy Obywatelskiej Donald Tusk opublikował na Twitterze nietypowe zdjęcie. Na fotografii widzimy, jak przytula się do swojego psa „Szeryfa”, którego Polacy mogli zobaczyć już w 2012 roku, gdy to samo zdjęcie zamieszczono na Facebooku Kancelarii Premiera. Całość opatrzona jest krótkim tekstem. „Szeryf, zostaw panów w sieci”... – napisał przewodniczący Rady Europejskiej. Prawidłowego znaczenia tego tweeta nie odczytamy bez znajomości okładki tygodnika „wSieci”.

Na okładce gazety braci Karnowskich widzimy groźnie marszczącego czoło Tuska, trzymającego na krótkich łańcuchach dwa rozszczekane owczarki niemieckie. Polityk występujący na tle flagi Unii Europejskiej ma na sobie brunatną koszulę, w jasny sposób nawiązującą do faszystowskiej stylistyki. Wszystko opatrzone jest podpisem „Ujawniamy dlaczego Tusk szczuje na Polskę”. Pomijając fakt, jak bardzo ta okładka może być obraźliwa dla naszych zachodnich sąsiadów, od razu widać też, że nie przedstawia w najlepszym świetle Donalda Tuska.

Odpowiedź polityka jest jednak wyjątkowo łagodna, zabarwiona nawet lekkim dowcipem. Wyraźnie podoba się to internautom, którzy w ciągu zaledwie godziny od opublikowania polubili wpis Tuska już prawie 2 tysiące razy. Podały go dalej 333 osoby, więc można mówić, że w bardzo krótkim czasie zdobywa on bardzo dużą popularność. Być może jest to sposób na coraz większą brutalność i zacietrzewienie w polskiej debacie politycznej.