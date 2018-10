„Wszyscy do urn!” Wpis zakładu pogrzebowego podbija internet

Co złego może być w wezwaniu w dniu wyborów: „Wszyscy do urn!” Teoretycznie nic, w końcu to zachęta do obywatelskiej postawy i spełnienia obowiązku głosowania. Kiedy jednak podobne hasło pojawia się na profilu zakładu pogrzebowego, trudno nie dostrzec drugiego dna.

Zakład Pogrzebowy A.S. Bytom od dawna słynie ze swojej działalności na Twitterze. Tym razem jego pracownicy przypomnieli o sobie w dniu wyborów. „Wszyscy do urn!” – tej treści wpis znalazł się w niedzielę rano na profilu Zakładu Pogrzebowego Antoniego Smykowskiego z Bytomia. Dwuznaczne hasło natychmiast podbiło internet. W ciągu 10 godzin tweet zyskał 12 600 polubień i ponad 3600 podań dalej. Pod postem wywiązała się też dyskusja. „W imieniu specjalistycznej podgrupy stolarzy protestuję” – odpisał jeden z internautów. „Pytanie techniczne: czy z wraz z nowym trendem macie w swojej ofercie urny przezroczyste???” – dopytywał inny. Zakład Pogrzebowy A.S. Bytom już wcześniej zasłynął na Twitterze wpisami, które pokazują, że nawet w branży usług pogrzebowych można sobie pozwolić na pewną dozę humoru. Czytaj także:

