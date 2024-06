QUIZ: Czy Polska jest producentem innowacyjnych leków?

Na łamach „Wprost” w czerwcu rozmawialiśmy m.in. z wybitnymi naukowcami na temat procesu tworzenia leków. Prof. Marcin Kołaczkowski, kierujący Katedrą Chemii Farmaceutycznej UJ, a jednocześnie jeden z głównych naukowców w firmie Adamed twierdzi, że Polska jest dziś przygotowana do tego, by prowadzić produkcję leków innowacyjnych oraz badania kliniczne dalszych faz. Konieczna jest jednak współpraca, działania „sztafetowe” we współpracy z zagranicznymi centrami. Dziś nikt nie jest w stanie sam wynaleźć leku. Każdy nowy lek to kombinacja substancji, które są ściśle przebadane – zarówno pod kątem sposobu produkcji, oczyszczania, zapewnienia jakości, jak jej wpływu na organizm.

Polscy naukowcy mogą poszczycić się naprawdę piękną historią.

Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu Kazimierza Funka produkcja jednostek insuliny w Państwowym Zakładzie Higieny w ciągu kilku lat wzrosła ponad 4-krotnie, natomiast Tomasz Spasowicz udoskonalił jej produkcję wykorzystując protaminę z mleczka ryb łososiowatych, pstrągów i troci dzięki czemu wyprodukował insulinę o przedłużonym działaniu hipoglikemicznym.

Prof. Jacek Jemielity z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel i prezes ExploRNA Therapeutics, zwraca uwagę na ogromne możliwości technologii mRNA. Może być ona stosowana przeciwnowotworowo, w leczeniu chorób rzadkich, w medycynie regeneracyjnej, terapiach komórkowych i precyzyjnej modyfikacji genomu przy użyciu takich technologii, jak CRISPR-Cas9, za którą kilka lat temu przyznana została Nagroda Nobla. Nowa modyfikacja mRNA odkryta przez zespół prof. Jemielitego otwiera nowe możliwości zastosowań terapeutycznych. Obecnie prowadzona jest współpraca z wieloma firmami biotechnologicznymi i farmaceutycznymi, umożliwiając im skorzystanie z tej technologii. Może być również wykorzystana we własnych projektach, realizowanych w przyszłości przez zespół prof. Jemielitego.

Prof. Jakub Fichna, kierownik Katedry Biochemii i Chemii UM w Łodzi prowadzi badania koncentrujące się przede wszystkim nad odkrywaniem i potencjalizacją substancji naturalnych, które można wykorzystać w poprawie stanu zdrowia i leczeniu osób z chorobami jelit oraz mogącymi przyczynić się do zatrzymania procesów starzenia komórek. Jego zespół skupia się nad substancjami pochodzenia naturalnego (roślinnego oraz zwierzęcego), korzystać z nich oraz włączać je w bardziej skomplikowane struktury.

Skąd się biorą pomysły na nowe polskie leki? Sprawdź swoją wiedzę w cyklu Wprost: Polska nauka dla rozwoju medycyny i zdrowia Polaków.

Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziesz w artykułach pod quizem, które ukazały się w cyklu Wprost: Polska nauka dla rozwoju medycyny i zdrowia Polaków.

QUIZ:

Czy Polska jest producentem innowacyjnych leków? - QUIZ

Polscy naukowcy jako jedni z pierwszych na świecie opracowali lek ratujący życie

Prof. Jemielity: Nasze odkrycie to naukowy przełom. Szansa na leczenie raka, chorób rzadkich

Prof. Fichna: W przyrodzie kryją się leki, my je odkrywamy. Rozmowy Wprost o polskiej nauce i medycynie

Jak powstają nowe leki? Prof. Kołaczkowski: „To bieg sztafetowy i praca zbiorowa”

Tekst: Maciej Pinkosz