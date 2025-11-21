Skrzypy tworzą „kosmiczną wodę”. Badacze wyjaśniają zaskakujące zjawisko

Skrzyp gładki (Equisetum laevigatum) jest jedną z najstarszych roślin na Ziemi. Istnieje od ponad 400 milionów lat. Zespół prof. Zachary’ego Sharpa, uczony z Wydziału Nauk o Ziemi i Planetach Uniwersytetu Nowego Meksyku w USA, przeanalizował okazy rosnące wzdłuż Rio Grande w Nowym Meksyku. Naukowcy śledzili zmiany izotopowe wody od podstawy łodyg aż do ich wierzchołków.

Najwyżej położone próbki wykazały ekstremalne wartości, wcześniej niewidziane w żadnym naturalnym źródle. Jak podkreślił prof. Sharp, skrzyp przypomina „metrowej wysokości cylinder z milionem równomiernie rozmieszczonych otworów”. Jego zdaniem „nie można stworzyć czegoś takiego w laboratorium”.

Filtracja zachodząca w roślinie jest tak intensywna, że jej efekt, w ocenie uczonego, „przypomina wodę z meteorytu”. Zdaniem badacza, gdyby podobną próbkę znaleziono poza rośliną, „można by uznać ją za pozaziemską”.

Odkrycie pomaga wyjaśnić nietypowe wyniki analiz izotopowych obserwowane u roślin pustynnych. Umożliwia także aktualizację modeli tłumaczących zachowanie cięższych izotopów tlenu, które rzadko występują w środowisku i są trudne do przewidywania. Wyniki badań opisano w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Znaczenie odkrycia wykracza jednak poza współczesne procesy. W skamieniałych skrzypach zachowują się fitolity – drobne struktury krzemionkowe, które mogą przechowywać sygnatury izotopowe przez miliony lat. Dzięki temu rośliny działają jak „paleo-higrometr”, czyli naturalny zapis wilgotności dawnych środowisk.

Badacze podkreślają, że umożliwia to rekonstrukcję warunków klimatycznych sprzed epoki dinozaurów. Jak wskazał prof. Sharp, „możemy teraz zacząć odtwarzać wilgotność i klimat sprzed milionów lat”. Skrzypy, niegdyś osiągające nawet 30 metrów wysokości, okazują się jednym z najcenniejszych naturalnych archiwów geologicznej historii Ziemi.

