Coś dziwnego dzieje się z Grenlandią. To odkrycie zaskoczyło naukowców
Grenlandia, zdjęcie ilustracyjne
Grenlandia, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Newspix.pl
Grenlandia zmienia się szybciej, niż do niedawna przypuszczano. Topniejący lód sprawia, że wyspa nie tylko traci masę, ale także powoli się unosi i... przesuwa.

Najnowsze badania pokazują, że te zmiany mają znaczenie nie tylko dla naukowców, lecz także dla prognoz dotyczących poziomu mórz na całym świecie.

Grenlandia traci lód i zaczyna się poruszać

Topnienie lodu na Grenlandii to jeden z najbardziej widocznych skutków globalnego ocieplenia. Zwykle mówi się o nim w kontekście wzrostu poziomu mórz, ale naukowcy zwracają uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt: zmiany w samym lądzie. Gdy ogromne masy lodu znikają, skalne podłoże reaguje na zmniejszający się ciężar.

Badania zespołu DTU Space, opublikowane w czasopiśmie „Journal of Geophysical Research: Solid Earth” wskazują na to, że w ciągu ostatnich około 20 lat Grenlandia przesuwała się w kierunku północno-zachodnim w tempie około 2 centymetrów rocznie. To co prawda niewiele w skali roku, ale w dłuższej perspektywie jest to już wyraźna zmiana.

Dokładne pomiary pokazują nowe zjawisko

Zespół badawczy, którym kierował Danjal Longfors Berg, wykorzystał dane z 58 stacji Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej. Dzięki nim możliwe było bardzo precyzyjne śledzenie ruchów lądu – zarówno w górę, jak i na boki.

Jak podkreśla Berg, „dotychczas nie było tak precyzyjnych pomiarów zmian zachodzących na Grenlandii”.

Dane pokazują, że podłoże skalne nie zachowuje się jednolicie. W jednych miejscach ląd się rozszerza, w innych z kolei jest ściskany. W efekcie cała wyspa ulega drobnym deformacjom, które sprawiają, że jej powierzchnia nieco się zmniejsza, mimo że lokalnie niektóre obszary się unoszą.

Skutek dawnych i współczesnych zmian klimatu

To, co dzieje się dziś na Grenlandii, jest wynikiem nakładania się dwóch procesów. Pierwszym z nich są skutki ostatniej epoki lodowcowej, która zakończyła się około 20 tysięcy lat temu. Od tamtej pory ląd stopniowo się podnosi – zjawisko to nazywa się lodowcową korektą izostatyczną.

Drugim czynnikiem jest współczesne, szybkie topnienie lodu wywołane ociepleniem klimatu. Jak wyjaśnia Berg, „lód, który stopniał w ostatnich dziesięcioleciach, wypchnął Grenlandię na zewnątrz i spowodował wypiętrzenie, dlatego obszar ten w rzeczywistości powiększył się w tym okresie”.

Ponieważ jednak reakcja skorupy ziemskiej nie jest równomierna, jednocześnie pojawiają się obszary ściskane i rozciągane. To właśnie ta nierówna odpowiedź lądu prowadzi do ogólnego, niewielkiego „kurczenia się” wyspy.

Dlaczego to ważne nie tylko dla naukowców?

Ruch Grenlandii olbrzymie znaczenie. Punkty odniesienia używane w geodezji, kartografii i nawigacji nie są tak stałe, jak mogłoby się wydawać. Nawet one powoli zmieniają swoje położenie wraz z ruchem całej wyspy.

„Ważne jest, aby zrozumieć ruchy mas lądowych, ponieważ nawet stałe punkty odniesienia na Grenlandii powoli się przesuwają” – zwraca uwagę Berg.

Jeśli naukowcy nie uwzględnią tego zjawiska, mogą pojawić się błędy w pomiarach tempa topnienia lodu i wzrostu poziomu mórz. To z kolei ma znaczenie dla prognoz dotyczących zagrożeń dla terenów przybrzeżnych na całym świecie.

Co dalej z Grenlandią?

Zmiany zachodzące na Grenlandii nie zatrzymają się szybko. Wraz z dalszym wzrostem temperatur tempo topnienia lodu prawdopodobnie będzie rosło, a reakcja lądu stanie się jeszcze wyraźniejsza. Oznacza to, że kształt i położenie wyspy będą się nadal zmieniać.

Choć naukowcy wciąż badają długoterminowe skutki tych procesów, jedno jest pewne: Grenlandia aktywnie reaguje na zmiany klimatu. To, co dzieje się pod jej lodem, ma znaczenie dla całej planety – od dokładnych map po przyszły poziom oceanów.

Opracowała:
Źródło: IDR, Journal of Geophysical Research: Solid Earth