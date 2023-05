Ostre spięcie między Beatą Szydło i Cezarym Tomczykiem. „Nie jest pan zbyt bystry”

Cezary Tomczyk przypomniał w mediach społecznościowych wystąpienie Beaty Szydło z 2015 roku. Na udostępnionym przez polityka nagraniu polityk Prawa i Sprawiedliwości mówi o propozycji projektu ustawy, która gwarantuje seniorom po 75. roku życia darmowe leki.

Politycy KO ostro o pomyśle PiS

– Nic z tego nie wyszło, bo oszukali seniorów tak jak wiele innych grup społecznych. Dziś wracają do starych niespełnionych obietnic, ale może warto byłoby po prostu spełnić te już raz dane. Bo to stado kłamców, ale to już wiemy – skomentował wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej nawiązując w ten sposób do najnowszych obietnic wyborczych złożonych przez Prawo i Sprawiedliwość.

W odpowiedzi Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia, pokusił się o małe wyliczenia. Polityk Koalicji Obywatelskiej wyjaśnił, że obecnie w Polsce jest ponad 7,6 mln osób powyżej 65. roku życia oraz 6,7 mln dzieci, które nie ukończyły 18 lat. Eurodeputowany wyliczył, że biorąc pod uwagę założenia przedstawione przez PiS, na każdą osobę z wymienionych wyżej grup będzie przypadać 10,66 zł.

Beata Szydło odpowiada na krytykę

Wypowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej nie umknęły uwadze Beaty Szydło. Była premier zwróciła się bezpośrednio do Cezarego Tomczyka. „Rozumiem, że nie jest pan zbyt bystry, ale proszę nie zakładać, że odbiorcy pana wpisów to idioci” – napisała europosłanka na swoim profilu na Twitterze.

Przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości tłumaczyła, że program, o którym mówił polityk opozycji, działa od lat. Zapewniła, że tylko w ubiegłym roku skorzystało z niego 2,7 mln osób. Teraz zaproponowaliśmy darmowe leki dla osób powyżej 65 roku życia (oraz poniżej 18). „Ten program także sprawnie wprowadzimy, a wy, jak zawsze, zostaniecie sami ze swoimi kłamstwami” – stwierdziła Beata Szydło.

Darmowe leki – szczegóły projektu

Podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości padła zapowiedź wprowadzenia darmowch leków dla dwóch grup: seniorów powyżej 65. roku życia i dzieci, które nie ukończyły 18 lat. Obecnie bezpłatne leki przysługują osobom powyżej 75 roku życia, co kosztuje budżet państwa 800 mln złotych rocznie. – Powiększenie grupy uprawnionych o osoby w wieku 65-75 lat oraz dzieci i młodzież, w ramach tej grupy leków, która jest dziś darmowa, oznacza zwiększenie wydatków o miliard złotych – komentował Adam Niedzielski.

– Szacujemy, że poszerzając ją, wydamy dodatkowe pół miliarda złotych. Cała operacja będzie więc kosztować ok. 1,5 mld zł. Łącznie z kwotą, którą już wydajemy, będzie to więc ok. 2,4 mld zł – wyliczył szef MZ. Na liście bezpłatnych leków ma znaleźć się ok. 2-4 tys. pozycji.

