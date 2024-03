Bez wspólnej konferencji Dudy i Tuska po spotkaniu z Bidenem. „Imponująca jedność poglądów”

Andrzej Duda wyszedł na konferencję prasową po spotkaniu z Joem Bidenem. – W bardzo podniosłej i miłej atmosferze przeprowadzili rozmowę na temat bezpieczeństwa i sytuacji w naszej części Europy – powiedział prezydent.

– Imponująca była jedność poglądów przy tym stole. Nic dziwnego, że po polskiej stronie, ale też chyba nic dziwnego, że właściwie w każdym punkcie tej rozmowy mieliśmy wspólne stanowisko z prezydentem Bidenem i ze stroną USA. To już tradycja, ale też nie o tradycję tu chodzi, a o takie oczywiste wspólne interesy. Jest zrozumiałe, że nasza rozmowa ogniskowała się wokół Ukrainy, pomocy ze strony USA, UE, państw NATO dla Ukrainy. Długo rozmawialiśmy o tym, na ile jest możliwe szybkie odblokowanie pomocy amerykańskiej, wymienialiśmy uwagi w jaki sposób my mobilizujemy my, Polacy UE na rzecz tej pomocy. Poważna rozmowa w poważnej chwili – stwierdził premier Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami w USA.

Wkrótce więcej informacji.



Czytaj też:

Duda zwrócił się bezpośrednio do Bidena. Mocne przesłanieCzytaj też:

Poruszające słowa Tuska do Bidena. Przywołał cytat z JP II