To zdjęcie Bosaka wywołało burzę. Wicemarszałek wyjaśnia

Na profilu Sejmu na platformie X pojawiło się zdjęcie Krzysztofa Bosaka. „Wicemarszałek Sejmu wziął udział we mszy św. z okazji XVII Święta Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności Bożej” – czytamy. Wielu użytkowników mediów społecznościowych zwracało uwagę, że sprawa wiary posłow, to ich sfera prywatna, a zdjęcie tego typu nie powinno pojawiać się w oficjalnych kanałach parlamentu. „To ogłoszenia parafialne?”, „kogo to obchodzi?” – pytano. Pojawiły się także zarzuty pod adresem Szymona Hołowni.

Krzysztof Bosak odniósł się do swojego zdjęcia z kościoła

Na fotografię zareagował poseł Konfederacji. „Nie prosiłem ani o taki wpis ani o takie zdjęcie, ale dziękuję personelowi Kancelarii Sejmu za jego umieszczenie. Wywołało pouczającą dyskusję” – napisał Krzysztof Bosak. Wicemarszałek podkreślił, że nie tylko jego obecność była tam była elementem wypełniania obowiązków, czyli odpowiedzią na oficjalne zaproszenie wicemarszałka Sejmu na uroczystość, ale także „sama uroczystość miała ważny kontekst państwowy, bo w jej trakcie w Świątyni Opatrzności Bożej – która jest realizacją woli Sejmu Czteroletniego z XVIII wieku – złożono sprowadzone z Małopolski relikwie królowej Polski św. Jadwigi Andegaweńskiej, naszej monarchini z XIV wieku” .

Krzysztof Bosak przekazał, że podczas tej uroczystości zostali upamiętnieni także bł. ks. Jerzy Popiełuszko i bł. Edmund Bojanowski, a także „ważne postaci polskiego życia społecznego XIX i XX wieku, które należy docenić niezależnie od światopoglądu czy religii, bo obiektywnie w swoich czasach mieli istotny dorobek” . „Czego życzę także współczesnym politykom i uczestnikom życia społecznego, aby za 100, 200 czy 600 lat było z czego ich wspominać” – podsumował polityk Konfederacji .

