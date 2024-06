Andrzej Duda reaguje na śmierć polskiego żołnierza. „Został bandycko zraniony”

– Wierzę w to głęboko, że RP tę sprawę wyjaśni – to po pierwsze. A po drugie, że sprawcy tej zbrodni zostaną zatrzymani i w sposób należyty ukarani – prędzej czy później – podkreślił Andrzej Duda. W ten sposób prezydent odniósł się do sprawy żołnierza RP, który zmarł po ataku cudzoziemca.

W piątek 7 czerwca Andrzej Duda wygłosił oświadczenie, w którym odniósł się m.in. do informacji o zgonie Mateusza Sitka. Prezydent podkreślił, że „opinia publiczna została wstrząśnięta niesłychanie bolesną informacją o śmierci naszego żołnierza”. – Został bandycko zraniony na granicy polsko-białoruskiej przez napastników z drugiej strony granicy. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń, w wyniku ran, które zostały mu zadane, żołnierz zmarł – powiedział Andrzej Duda. Nie żyje polski żołnierz raniony przy granicy z Białorusią. Andrzej Duda zabrał głos – Proszę, żeby najbliżsi, rodzina, przyjaciele i towarzysze broni, towarzysze służby naszego żołnierza, który zginął, poległ w służbie dla ojczyzny, strzegąc naszej granicy – przyjęli ode mnie głębokie wyrazy współczucia. Wierzę w to głęboko, że RP tę sprawę wyjaśni – to po pierwsze. A po drugie, że sprawcy tej zbrodni zostaną zatrzymani i w sposób należyty ukarani – prędzej czy później – podkreślił prezydent. O śmierci polskiego żołnierza, którzy został ugodzony nożem, gdy prowadził działania przy granicy z Białorusią, poinformowało w czwartek Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dzień później Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, przekazał wyniki przeprowadzonej sekcji zwłok. – W wyniku obrazu sekcyjnego i po zapoznaniu się z dokumentacją zgromadzoną i przekazaną biegłym, ustalono, że do zgonu szeregowego Mateusza Sitka doszło w następstwie doznanej rany kłutej klatki piersiowej, z uszkodzeniem płuca lewego w następstwie oraz niedokrwienno-niedotlenieniowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego – przekazał Piotr Skiba. Pogrzeb polskiego żołnierza odbędzie się 12 czerwca o godz. 11:00 w Kościele pw. Świętej Anny w miejscowości Nowy Lubiel. Szeregowy Mateusz Sitek decyzją wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta Wojska Polskiego oraz odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Czytaj też:

