Tusk z życzeniami dla polityków PiS. „Zdrowia”

Premier Donald Tusk wygłosił swoje exposé 12. grudnia 2023 roku. Dziś mija dokładnie 12 miesięcy od tego dnia. Premier na swoim profilu w portalu X umieścił film, w którym chwali się sukcesami swojego rządu.

„To był czas zmian na lepsze”

W spocie opublikowanym przez premiera w pierwszej kolejności rząd chwali się wprowadzeniem programów socjalnych.

Dowiadujemy się o starcie programu 800+ oraz programu „Aktywny Rodzic” (tzw. babciowe), w ramach którego 1500 zł mogą otrzymać opiekunowie najmłodszych dzieci (od 1. do 3. roku życia). Spot porusza również temat uruchomienia bezpłatnego programu in vitro (18 tys. par beneficjentów), waloryzacji emerytur, wprowadzeniu renty wdowiej oraz wzrostu renty socjalnej dla najbardziej potrzebujących do poziomu wynagrodzenia minimalnego.

Kolejne sukcesy, jakim chwali się Donald Tusk to uruchomienie na inwestycje 600 mld złotych z pieniędzy europejskich, budowa Kolei Dużych Prędkości, obniżenie składki zdrowotnej, wprowadzenie urlopu dla przedsiębiorców oraz kasowego PIT.



Priorytetem bezpieczeństwo

W kolejnych ujęciach spotu zobaczyć możemy maszerujące wojsko oraz nowoczesny sprzęt wojskowy. Lektor mówi o priorytetach rządu w obecnych czasach.

„Naszym jest bezpieczeństwo, dlatego budujemy Tarczę Wschód i najnowocześniejszą armię w Europie. A to dopiero rok. Jeszcze wiele przed nami” – słyszymy.

Życzenia dla polityków PiS

W kolejnym wpisie na portalu X premier Donald Tusk skierował życzenia zdrowia do polityków największej partii opozycyjnej. Nawiązał również do problemów z prawem, z jakimi borykają się niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości.

„Politykom PiS, którzy rok temu, po powołaniu naszego rządu, poczuli się nagle gorzej, z całego serca zdrowia życzę. Wszystkim, nie tylko podejrzanym” – napisał premier.

