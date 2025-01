Kolejny historyk zabrał głos ws. Nawrockiego. „Wiem, co wyprawiał”

– To jest człowiek niezwykle niebezpieczny, co mówię jako człowiek obserwujący polską politykę od 30 ponad lat. Jest to jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej. I mówię to z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością – powiedział o Karolu Nawrockim Antoni Dudek. Politolog przez wiele lat był związany z IPN, którym obecnie kieruje kandydat PiS na prezydenta.

Wirtualna Polska poprosiła o komentarz Instytut Pamięci Narodowej. – IPN nie komentuje indywidualnych poglądów, będących wyrazem osobistych odczuć bądź emocji wypowiadających je osób – zaznaczył dyrektor Biura Prasowego Instytutu Pamięci Narodowej. Rafał Leśkiewicz zauważył, że prof. Dudek „nie był i nie jest związany IPN, w okresie gdy tę funkcję sprawuje Karol Nawrocki”.

Nawrocki skrytykowany przez prof. Dudka. Prof. Friszke: Mam zaufanie do jego ocen

„Fakt” zapytał z kolei o ocenę prof. Andrzeja Friszke, który był członkiem Rady Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2011 – 2016. – Mam zaufanie do ocen prof. Dudka i znam życiorys pana Nawrockiego, który wszyscy znamy. To mi wystarczy, żeby mieć określony stosunek – zaznaczył na wstępie znany historyk. Prof. Friszke skrytykował IPN. – To, że pan Nawrocki zostaje kandydatem partii PiS, bo taka jest prawda, to jest kompletne złamanie ustaw o apolityczności tej instytucji – stwierdził.

Historyk zaznaczył, że nie miał okazji osobiście poznać Nawrockiego. – Wiem natomiast, co wyprawiał w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Został użyty jako narzędzie przez pana Glińskiego (wicepremiera i ministra kultury w rządzie PiS – red.), żeby doprowadzić do usunięcia ówczesnego kierownictwa i następnie dokonał czystek wśród pracowników. Bezwolne narzędzie PiS-u – skomentował Friszke.

