Młodzi Polacy gotowi stanąć do walki? „Niestety, to teoretyczny model. Oto, co musi zrobić rząd”

Jak się okazuje, pobudki patriotyczne nie są zasadniczym motywem działania ochotników. I nie dotyczy to tylko Polski. Pamiętam problemy Amerykanów z uzupełnianiem żołnierzami ich jednostek wysyłanych do Iraku czy Afganistanu. Hasła o miłości do Ojczyzny nie przemawiały tak jak specjalne, obfite bonusy finansowe. Zatem zachęty finansowe we współczesnej rzeczywistości są normą praktykowaną przez wszystkie armie. Takie rozwiązania w czasie pokoju pozwalają dysponować potencjałem żołnierskim stosownie do wymagań armii.

Trzeba mieć jednak świadomość zupełnie innego poczucia obowiązku u obywateli w przypadku wojny, która niesie ze sobą zagrożenie ich życia. To diametralna różnica.