Nawrocka może mieć problemy? Kalisz: Immunitet nie obejmuje pani małżonki

– Ta umowa była zawarta pomiędzy panem Jerzym Ż, a Karolem Nawrockim i jego małżonką, także trudno powiedzieć, ale z tego co przedstawiały media, bo w sposób kategoryczny nie mogę się wypowiadać jako adwokat, bo nie znam akt, to wynika, że mieliśmy tam do czynienia z tzw. pozornym świadczeniem w postaci opieki – ocenił adwokat.

Karol Nawrocki uzyska immunitet. Kalisz: Sprawy cywilne mogą się normalnie toczyć

Powołując się na doniesienia medialne Ryszard Kalisz ocenił, że „od początku nie było woli ze strony pana Nawrockiego, teraz pana prezydenta a wtedy obywatela, do tego, żeby tego rodzaju opiekę dożywotnio sprawować”.

W momencie objęcia urzędu prezydenta Karol Nawrocki otrzyma immunitet. „Prezydent Państwa nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej” – brzmi fragment Ustawy zasadniczej o prezydencie państwa. – Sprawy cywilne mogą się normalnie toczyć – zauważył Ryszard Kalisz.

Marta Nawrocka może zostać pociągnięty do odpowiedzialności? Kalisz stawia sprawę jasno

Dalej były polityk został zapytany również o potencjalną odpowiedzialność żony prezydenta-elekta, Marty Nawrockiego. – Czy ją też chroni immunitet w takiej sytuacji? Oboje podpisywali tę umowę w areszcie śledczym – zapytała prowadząca rozmowę Dorota Wysocka-Schnepf.

– Immunitet nie obejmuje pani małżonki – odpowiedział od razu adwokat. – To jest zresztą bardzo ciekawe de lege ferenda, czyli na przyszłość – stwierdził.

Jak zauważył Ryszard Kalisz, „w ogóle nie mamy unormowań dotyczących małżonki pana prezydenta”. – Nie mamy unormowań dotyczących wynagrodzenia biura dla małżonki pana prezydenta. Te rzeczy były robione dosyć zwyczajowo, bo zaczęła to w okresie prezydentury pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego pani Jolanta Kwaśniewska – wytłumaczył.

