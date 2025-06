Lech Wałęsa apeluje do Donalda Tuska. Padły mocne słowa. „Uratować honor”

Niedługo po ogłoszeniu zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich Lech Wałęsa zabrał głos w mediach społecznościowych. „Hańba uzasadniona! Po obcięciu głowy Narodowi w Katyniu, po okresie demokracji komunistycznej, po Kwaśniewskim, który zastosował skutecznie w kampanii wyborczej podstęp, złamanie uzgodnień, kłamstwa, manipulacje – ciąg dalszy w wykonaniu Nawrockiego! Rządząca koalicjo! Czas na męskie działania oczyszczające!” – napisał były prezydent na Facebooku.

Lech Wałęsa grzmi. „Nie mam wątpliwości”

Po kilku dniach Lech Wałęsa odniósł się do lawiny spekulacji o możliwych nieprawidłowościach, do których miało dochodzić w czasie drugiej tury wyborów prezydenckich.

„Ja nie mam wątpliwości! Należy dokładnie jeszcze raz przeliczyć wyniki drugiej tury wyborów, zwracając uwagę na podejrzane wyniki albo powtórzyć z lepszym pilnowaniem drugą turę wyborów” – napisał. „W PIS mają Cenckiewicza wybitnie zdolnego podrabiacza, mógł być w stanie dokonać nieprawdopodobnej manipulacji wyborczej. Apeluję i proszę wykonajcie, o co wnoszę” – podsumował Lech Wałęsa.

Lech Wałęsa z apelem do Donalda Tuska. „Nie może Pan zwątpić!”

W jednym z serii kolejnych wpisów Lech Wałęsa zwrócił się bezpośrednio do Donalda Tuska. „Panie premierze Tusk, oświadczam publicznie. Mam nadzieję że Pan to wytrzyma, Polska w potrzebie tylko Pan może uratować honor i poprawny rozwój. Niszczą Pana Ci sami, którzy niszczyli i niszczą mnie, robiąc teczki Kiszczaka i robiąc mnie agentem, zdrajcą. Zrobili tak dobrze, że trudno się wybronić. Wielu w to uwierzyło w moim przypadku i z Panem jest podobnie. Prawdy obronią się, ale dla nas będzie to zbyt późno. Nie może Pan zwątpić!” – apelował Wałęsa.

„Los Pana wyznaczył, tak jak mnie kiedyś. Mnie się udało, co zaplanowałem osiągnąłem, wierzę, że i Panu się uda niezależnie od tego, jaką cenę osobistą musimy zapłacić” – podsumował były prezydent.

