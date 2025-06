Komentarze po „taśmach Tuska”. Zawiadomienie do prokuratury, Ziobro: Kurtyna opadła

TV Republika opublikowała „Taśmy Tuska”. Do sprawy odniósł się ich główny bohater. Roman Giertych podkreślił, że taśmy zostały „nagrane od czerwca do września 2019 r. przez izraelski program PEGASUS w ramach nielegalnej operacji prowadzonej przeciwko niemu przez CBA”. Adwokat dodał, że w sprawie toczy się śledztwo Prokuratury Krajowej, gdzie jest pokrzywdzonym i nie stwierdzono, aby rozmowy miały „przestępczy charakter”. Sprawę łączy z decyzją SN o przeliczeniu głosów w wyborach.

„Taśmy Tuska”. Stanowski: Da się naprodukować 10 godzin dowolnych nagrań

Głos zabrali dziennikarze. „Pamiętajmy, że żyjemy w czasach, w których da się naprodukować 10 godzin dowolnych nagrań z udziałem dowolnych osób o dowolnej treści” – zauważył Krzysztof Stanowski. „Po hucznych zapowiedziach o #AferaTaśmowa 2.0. spodziewałem się jakiejś »bomby«. Realnie, w tym co już zostało opublikowane, totalnie nic nie ma. Kilka średnio stosownych odzywek i tyle. Burza w szklance wody” – skomentował redaktor zarządzający wprost.pl Bartosz Michalski.

Szczególnie aktywni byli politycy opozycji. Marcin Romanowski złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez m.in. Romana Giertycha i Stanisława Gawłowskiego. Chodzi o zbieranie podpisów „in blanco”. „To już wiemy, dlaczego takiego całkowitego oszołoma wzięli na listę, a później pozwolili kompromitować cały ich obóz. Donald jedzie na smyczy Romana?” – napisał Dariusz Matecki.

PiS grzmi. „Tusk identyfikuje się jako Niemiec i z pogardą mówi o Polakach”

„Tusk identyfikuje się jako Niemiec i z pogardą mówi o Polakach” – zauważył Ziobro. Były minister sprawiedliwości uznał, że „kurtyna opadła”. „Tak »szanują« Polaków! Skandaliczne słowa!” – wtórował Filip Kaczyński. „Cóż, prawdziwa twarz Tuska jest dokładnie taka, jak na tym nagraniu. POgarda wobec Polski i Polaków – to jego znak rozpoznawczy? – oceniła Olga Semeniuk-Patkowska. „Hańba, hańba, po stokroć hańba dla tego człowieka” – podkreślił Zbigniew Kuźmiuk.

„Jeśli to nie powód na dymisję to, co nim jest?” – zastanawia się Kazimierz Smoliński. „Nie chcę pluć do nieswojej kaszy, ale żeby na koniec dnia się nie okazało, że te taśmy to w sumie szkodzą, tylko niekoniecznie tym, co niby miały” – zauważył Robert Winnicki. „Przykra sprawa. Tusk nie zlekceważy jej. W poniedziałek o 15 odniesie się do niej publicznie na konferencji prasowej” – ironizował Sławomir Mentzen, odnosząc się do słynnego wpisu lidera PO.

