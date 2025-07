Jaki sygnał chce wysłać w świat Wołodymyr Zełenski, podpisując ustawę, z której wynika, że zwalczanie korupcji będzie teraz ręcznie sterowane przez polityków? Czy to oznacza, że elity w Kijowie czują nadchodzący koniec ich walki i starają się zabezpieczyć tyły? Czyli, innymi słowy, wyrwać co się da z kasy, płynącej na Ukrainę, zanim będzie za późno? Dzieje się to przecież w chwili, w której amerykańska pomoc wojskowa dla tego kraju ma zostać zastąpiona kupowaniem amerykańskiej broni za twardą, europejską gotówkę.

Skrajnie głupi i podejrzanie nerwowy ruch Zełenskiego i jego partii wygląda w tym kontekście, jak ukłon w stronę wszystkich tych, który powtarzają za Kremlem, że Ukrainy nie warto ratować.

To głęboki, sięgający pasa – jeśli nie kolan – ukłon w stronę ludzi pokroju Viktora Orbana czy antyukraińsko nastawionych republikanów w USA, powtarzających od lat, że Ukraińcy zwodzą sojuszników i pasą się na pomocy finansowej i wojskowej dla ich kraju.

Pęcznieć z dumy mogą także niechętni Ukraińcom nacjonaliści w krajach takich jak Polska.