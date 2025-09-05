Zakonnik z Polski zatrzymany przez białoruskie KGB? Sikorski: Sprawa nie zostanie bez odpowiedzi

W czwartek 4 września państwowa telewizja Belarus 1 poinformowała o zatrzymaniu Polaka przez KGB. Do zdarzenia miało dojść w mieście Lepel, w obwodzie witebskim. Propagandowa stacja donosiła, że Polak rzekomo miał mieć przy sobie wykradzione, tajne dokumenty, które dotyczyły białorusko-rosyjskich ćwiczeń wojskowych Zapad-2025.

Zatrzymanie Polaka przez białoruskie KGB? „Kolejna prowokacja reżimu Łukaszenki”

Z wersji, którą przedstawiła białoruska propaganda wynika, że Polak skontaktował się z obywatelem Białorusi za pośrednictwem mediów społecznościowych i rzekomo zaoferował mu współpracę dla polskich służb specjalnych. Białorusin miał otrzymywać wynagrodzenie za zbieranie informacji niejawnych. Z medialnych doniesień wynika, że Polak został oskarżony o szpiegostwo. Grozi mu od 7 do 15 lat pozbawienia wolności.

W mediach szybko pojawiła się informacja, że Polak zatrzymany na Białorusi to najprawdopodobniej brat zakonu karmelitów. „Aresztowanie polskiego obywatela przez białoruskie KGB to kolejna prowokacja reżimu Łukaszenki wymierzona w nasz kraj. Polskie służby specjalne nie wykorzystują zakonników do zbierania informacji o manewrach wojskowych” – napisał Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Radosław Sikorski: Sprawa nie zostanie bez odpowiedzi

Głos w sprawie zabrał też Radosław Sikorski. Szef polskiego MSZ był pytany o medialne doniesienia podczas swojej wizyty w USA. – Mam pierwsze informacje na gorąco, nie chcę jeszcze spekulować. Wiemy, jaki to jest reżim, wiemy, czego się po nim spodziewać. Mamy już polskich więźniów w białoruskich więzieniach, w tym Andrzeja Poczobuta. Jesteśmy już w konsultacjach wewnątrzrządowych. Jestem przekonany, że sprawa nie zostanie bez odpowiedzi – przekazał Sikorski.

