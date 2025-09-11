Generał zaskoczony sygnałem z Białorusi. „Nie do końca się tego spodziewaliśmy”

W nocy w wtorku na środę rosyjskie drony zaatakowały Ukrainę. Część z nich naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła został zapytany przez TVN24, czy tej nocy coś go zaskoczyło, jeżeli chodzi o przebieg wydarzeń. – Dla mnie odrobinę zaskakujące były ostrzeżenia, które otrzymaliśmy z Białorusi i nie do końca się ich spodziewaliśmy – przyznał szef Sztabu Generalnego WP.

– Białorusini nas uprzedzali, że przez ich przestrzeń powietrzną w naszym kierunku zmierzają drony – kontynuował gen. Kukuła. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nie chciał ujawnić, o której godzinie nastąpiło to ostrzeżenie, ale potwierdził, że stało się to, zanim się pojawiły. – To wyprzedzenie było dla nas pomocne. Żeby było jasne, nasza odpowiedź była pozytywna – powiedział gen. Kukuła.

– Zarejestrowaliśmy drony, które zamierzają w ich kierunku i odpowiedzieliśmy tym samym. W tym kontekście to było dla mnie zaskakujące, że Białoruś, która eskaluje nam mocno sytuację na granicy lądowej, zdecydowała się na tego typu współpracę, ale nie odrzuciliśmy jej – kontynuował szef Sztabu Generalnego WP.

Wcześniej podczas rozmowy gen. Kukuła podkreślił, że najtrudniejsze decyzje feralnej nocy podejmował dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Maciej Klisz. – Musiał podjąć ryzyko, że ogień, który otworzymy do dronów, może mieć swoje również negatywne następstwa i świetnie się spisał – podkreślił szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Gen. Kukuła zaznaczył, że „nawet to nie uchroniło nas przed faktem, że niestety jedno gospodarstwo zostało zniszczone”.

