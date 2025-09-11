Zełenski o rosyjskich dronach. „Zaoferowałem Polsce naszą pomoc”

„Rozmawiałem z premierem Polski Donaldem Tuskiem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, przewodniczącą Rady Ministrów Włoch Giorgią Meloni oraz sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Oczywiście przede wszystkim rozmawialiśmy o rosyjskich dronach wystrzelonych wczoraj wieczorem (we wtorek – red.) w kierunku Ukrainy, które wkroczyły również w przestrzeń powietrzną Polski” – poinformował Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.

Prezydent Ukrainy przypomniał, że sytuacje „z udziałem jednego lub dwóch rosyjskich dronów miały już miejsce wcześniej w krajach wschodniej flanki NATO, w tym kilka tygodni temu w Rumunii”. „Tym razem jednak liczba rosyjskich dronów była znacznie większa, a zuchwałość znacznie wyższa – drony wkroczyły nie tylko z terytorium Ukrainy, ale także z Białorusi. Wszyscy doskonale rozumiemy, że jest to zupełnie nowy poziom eskalacji ze strony Rosji” – przekonywał Zełenski.

Drony nad Polską. Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Tuskiem. „Konieczna jest reakcja”

Ukraiński przywódca podkreślił, że „konieczna jest odpowiednia reakcja”. „Donald poinformował o konsekwencjach i ustalonych już okolicznościach. W wielu miastach i wsiach znaleziono szczątki rosyjskich dronów, w tym irańskich ‘shahedów’. Od wczorajszego wieczoru nasze siły zbrojne dzielą się wszystkimi posiadanymi informacjami i kontynuujemy tę współpracę” – zaznaczył Zełenski.

„Istnieje kilka powodów tego bezczelnego zachowania Rosji i są one absolutnie oczywiste dla wszystkich. Musimy pracować nad wspólnym systemem obrony powietrznej i stworzyć skuteczną tarczę powietrzną nad Europą. Ukraina od dawna to proponuje i mamy konkretne rozwiązania. Musimy wspólnie reagować na wszystkie obecne wyzwania i być gotowi na potencjalne zagrożenia dla wszystkich Europejczyków w przyszłości” – napisał prezydent Ukrainy.

Prezydent Ukrainy zaoferował Polsce pomoc w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów

Zdaniem Zełenskiego trzeba „znacznie zwiększyć wspólne finansowanie produkcji dronów przechwytujących, które udowodniły już swoją skuteczność”. „Zaoferowałem Polsce naszą pomoc, szkolenia i wiedzę specjalistyczną w zakresie zestrzelenia rosyjskich dronów, w szczególności ‘shahedów’. Donald i ja uzgodniliśmy odpowiednią współpracę na szczeblu wojskowym. Będziemy również koordynować działania ze wszystkimi państwami członkowskimi NATO” – zakończył polityk.

Czytaj też:

Poseł Polski 2050 o rosyjskich dronach nad Polską. „Jesteśmy gotowi na wszystko”Czytaj też:

Poseł PiS o rosyjskich dronach: Skala ataku powinna niepokoić wszystkich członków NATO