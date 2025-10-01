Giertych odpowiada na zaczepki Kaczyńskiego. „Koń to jego wygląd”

Roman Giertych i Jarosław Kaczyński to dawni sojusznicy, a dziś zażarci wrogowie polityczni. Nie szczędzą sobie przykrych słów i ostrej krytyki. Czasem jednak ich wymiany przekraczają granice dobrego smaku. To tej kategorii zaliczyć chyba można ostatnią zaczepkę ze strony prezesa PiS.

Kaczyński o Giertychu: Koń to jego wygląd

Jarosław Kaczyński podczas swojego wystąpienia we Wrocławiu mówił o historii swoich rządów. W pewnym momencie wspomniał koalicję z „postkomunistyczną” w jego ocenie Samoobroną i „dziwnej, arcyradykalnej” LPR. Pomylił jednak nazwisko lidera Ligi Polskich Rodzin, mówiąc o Andrzeju Lepperze. Obecni na sali słuchacze zaczęli go poprawiać, krzycząc: „konia, konia”.

– Nie mówcie mi o koniu, bo mi się pomyli. On się nazywa Giertych, a Giertych to nie znaczy koń. Koń to jest jego wygląd – mówił roześmiany Kaczyński. – Dlatego go nazywają koniem. Ale w tym nie byłoby nic złego, niechby sobie wyglądał nawet jak dwa konie. Żeby tylko działał w inny sposób. Ale działał tak, jak działał. A był przecież szefem LPR-u, która przez chwilę była silną partią – oceniał prezes PiS.

Giertych odwdzięczył się Kaczyńskiemu za „konia”

Na jego słowa Giertych odpowiedział później w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na X zacytował frazę „koń to jego wygląd”, którą wygłosił Jarosław Kaczyński przy śmiechach swojej publiczności.

„Szczerze mówiąc nie bardzo wiem dlaczego politycy PiS uważają, że to mnie może jakoś obrazić. Konie to przecież piękne stworzenia. Natomiast prezesowi PiS mogę tylko odpowiedzieć, że cieszę się Jarku, że chociaż ty jesteś pięknym mężczyzną! Zazdroszczę ci” – pisał obecny poseł KO.

