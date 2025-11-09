Mentzen ostro o Kaczyńskim. Nazwał go „kłamcą” i „chamem”

Poseł Sławomir Mentzen przy pytaniu o relacje z Jarosławem Kaczyńskim nie krył, że między politykami nie jest dobrze. Oskarżył prezesa PiS o rozpętanie „politycznej wojny” swoimi zaczepnymi komentarzami pod adresem zarówno Konfederacji, jak i jej współlidera.

Mentzen o „wojnie” PiS z Konfederacją

– Kaczyński nam tę wojnę już wypowiedział chyba jeszcze w czerwcu, w związku z czym to już jest wiele miesięcy tej wojny. Natomiast warto zwrócić uwagę na metody, którymi się posługuje Jarosław Kaczyński i całe Prawo i Sprawiedliwość. Przecież ten przekaz dnia, który został ujawniony przez dziennikarzy WP, to jest stek kłamstw dla każdego zupełnie oczywistych – mówił.

– Nawet był niedawno artykuł z wypowiedziami posłów PiS-u, którzy mówili, że to jest kompletnie bez sensu, że każdy wie, że te zarzuty są kompletnie nieprawdziwe. Żeby oskarżać mnie o to, że ja popierałem lockdowny, że ja popieram banderyzm, to trzeba mieć coś nie tak z głową, ewentualnie trzeba być zwyczajnym kłamcą – stwierdzał.

Mentzen nazwał Kaczyńskiego „chamem”. O co poszło?

Mentzen ponownie zaprzeczył też twierdzeniom ze strony PiS o jego rzekomych spotkaniach z premierem. – Oni tam kłamią, że się potajemnie z Tuskiem spotykam w Sopocie, że się z Bieleckim spotykam. Jarosław Kaczyński jest regularnym kłamcą, który używa kłamstwa jako narzędzia politycznego – oskarżał.

Lidera Konfederacji zabolało też stwierdzenie Kaczyńskiego o „pewnych niedostatkach” Mentzena. Nie krył, że odebrał to jako przytyk do zespołu Aspergera, z którym się zmaga. – Oczywiście, że tak. Jarosław Kaczyński jest nie tylko kłamcą, ale i chamem i wykorzystuje moją chorobę do uderzania we mnie – mówił.

Mentzen: Koalicja z Kaczyńskim? Nie dam się z nim zamknąć

Dyskutując o ewentualnych rządach z KO lub PiS-em, Mentzen podkreślał potrzebę posiadania gwarancji bezpieczeństwa na tych kilka lat. – Przecież nie mogę pozwolić na sytuację, że dam się zamknąć w jednym pomieszczeniu z Jarosławem Kaczyńskim, nie mając broni, w sytuacji, kiedy on będzie miał broń, bo ja żywy z takiego pomieszczenia nie wyjdę – tłumaczył obrazowo.

– Pamiętajmy, z jakiego powodu upadł rząd PiS-u, Samoobrony i LPR-u. Kaczyński wykorzystał służby specjalne do zorganizowania prowokacji przeciwko wicepremierowi swojego własnego rządu. Nie pozwolę na sytuację, w której ktoś będzie służby wykorzystywał przeciwko mnie – zapewniał.

Czytaj też:

Mentzen zirytowany zachowaniem polityków PiS. „Codziennie to samo”Czytaj też:

Patryk Jaki krytycznie o Konfederacji. Podał jednak warunek dla sojuszu