Są informacje o lotach Tuska. Ile razy korzystał z czarterów?

Kancelaria Premiera ujawniła informację o wydatkach na loty po Polsce najważniejszych osób w państwie. Opublikowana informacja obejmuje loty czarterowanymi od linii lotniczych LOT samolotami.

Loty premiera Tuska. Koszt to ponad 700 tys. zł

Do Kancelarii Premiera w sprawie lotów wystąpił jeden z posłów z interpelacją. W odpowiedzi na nią urząd przekazał listę lotów Donalda Tuska oraz koszt przelotów, który przekroczył 700 tys. zł.

„Od listopada 2023 r. do sierpnia 2025 r., podczas sprawowania funkcji Prezesa Rady Ministrów przez Pana Premiera Donalda Tuska, łączny koszt realizacji przelotów z wykorzystaniem samolotów czarterowanych od PLL LOT wyniósł 704 173,33 zł brutto” – napisali urzędnicy z Kancelarii Premiera.

W wymienionym okresie premier Donald Tusk 15-krotnie skorzystał z czarteru. Pierwszy lot odbył się w styczniu 2024 roku, a ostatni – w sierpniu 2025 roku.

Dziesięć lotów to podróże w dwie strony. Premier latał z Warszawy do Rzeszowa, Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Orzysza (IMSL), a następnie wracał do stolicy. Pozostałe pięć to loty w jedną stroną: Warszawa – Wrocław, Szczecin – Wrocław, Wrocław – Warszawa, Rzeszów – Warszawa oraz Warszawa Gdańsk.

Loty HEAD. W 2024 roku 13 podróży

Poza czarterowanymi samolotami LOT premier Donald Tusk korzysta również z lotów HEAD. Są one wykonywane w ramach oficjalnych wizyt. Redakcja „Faktu” otrzymała z Kancelarii Premiera dane dotyczącego 2024 roku. W zeszłym roku odbyło się 13 lotów HEAD. Przeloty związane były z oficjalnymi wydarzeniami oraz prowadzeniem sztabu kryzysowego podczas powodzi na Dolnym Śląsku. Z powodzią związanych było pięć przelotów. Pozostałe loty odbyły się w związku z: wizytą premiera w Kijowie, ustanowieniem święta 2. Dowództwa Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego, spotkaniem z żołnierzami i ambasadorem USA, pogrzebem śp. Izabeli Mrzygłockiej, spotkaniem z premierem Irlandii, ćwiczeniami na poligonie w Orzyszu, Europejskich Forum Nowych Idea oraz wizytą Donalda Tuska we Lwowie.

Zestawienie tych informacji wskazuje na znacznie skromniejsze niż za poprzednich rządów korzystanie z możliwości latania. Premier Donald Tusk był wielokrotnie krytykowany za częste i regularne latanie na weekend do Gdańska, w pobliżu którego mieszkał. W 2012 roku „Fakt” opublikował informację, że w ciągu jednego roku takich lotów było 50.

