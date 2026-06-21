Prof. Środa nie gryzie się w język. Pisze o polskiej „małostkowości i zawiści”

W piątek 19 czerwca prezydent Karol Nawrocki poinformował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Była to reakcja na zgodę ukraińskiego prezydenta, by jedną z tamtejszych jednostek wojskowych nazwać imieniem „Bohaterów UPA”.

Nawrocki odebrał order Zełenskiemu

Nawrocki zapewniał, że jego decyzja nie jest wymierzona w naród ukraiński i nie oznacza zmiany „strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa”. Podkreślał, że Polska nadal wspiera Ukrainę w walce z Rosją.

W reakcji na ten krok prezydent Ukrainy poinformował, że odeśle order do naszego kraju. Sytuacja eskalowała jednak, kiedy na podobne gesty zdecydowali się inni ukraińscy politycy, posiadający to samo odznaczenie.

Prof. Środa o posunięciu Nawrockiego

„To więcej niż bez sensu, to głupie, niepotrzebne i jakieś małe – to odebranie orderu Żeleńskiemu. Nawrocki bardziej się skompromitował niż Żeleński” – oceniała całe zamieszanie prof. Magdalena Środa z Zakładu Etyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

„Niestety tylko takich akcji można się spodziewać po tym niestabilnym i niechętnym jakiejkolwiek samodzielnej refleksji prezydencie, zwłaszcza, że – jak się okazało – doradzała mu”kapituła„ złożona z jakiś kuriozalnych, ksenofobicznych postaci takich jak Wildstein czy Romaszewska (brakuje tam jeszcze Macierewicza, Michałkiewicza, Kowalskiego, Mateckiego i paru innych których wpływowi pan prezydent chętnie ulega)” – zwracała uwagę.

„Żeby taki wielki dumny naród, żyjący w pokoju jak Polska okazał się tak małostkowy, zawistny i pozbawiony historycznego i politycznego rozumu – wstyd” – podsumowała Środa.

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