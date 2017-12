Premier przerwał milczenie ws. uchodźców. „Nasze zdanie nie zmieniło się ani na jotę”

Premier podkreślił, że jednostronne narzucanie mechanizmu relokacji stanowi zaprzeczenie zasad, na jakich opiera się wspólnota europejska. „Nasze zdanie w tej sprawie nie zmieniło się ani na jotę i nie ulegnie zmianie również po rekonstrukcji rządu. Nie pozwolimy na narzucanie nam złych propozycji, które nie pomagają rozwiązać problemu u jego źródła” – zapewnił Mateusz Morawiecki.

Postulat Morawieckiego

Przypomnijmy, że temat uchodźców powrócił na nowo za sprawą Kornela Morawieckiego, który w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" z 28 grudnia stwierdził, że Polska powinna przyjąć uchodźców. – Te 7 tysięcy na 40-milionowy kraj, na które zgodził się poprzedni rząd, nie powinno być problemem – stwierdził ojciec premiera. Szef Wolnych i Solidarnych wyraził też poparcie dla idei korytarzy humanitarnych i podkreślił, że rząd Mateusza Morawieckiego powinien je bez zwlekania uruchomić. – Powinniśmy z uchodźców czynić nas i postawić przybyszom wymagania, zmusić ich do wysiłku, sami podjąć działania, które „ich" przerobią na „nas” – stwierdził Morawiecki senior.

Odpowiedź PiS

Słowa byłego opozycjonisty wywołały liczne komentarze. – Polskie stanowisko w kwestii relokacji uchodźców pozostaje niezmienne. To Polska decyduje czy jest w stanie przyjąć uchodźców, czy nie – zaznaczyła w rozmowie z portalem wPolityce.pl rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Prawo i Sprawiedliwość wydało w tej sprawie specjalne oświadczenie „PiS podtrzymuje stanowisko sformułowane w poprzednich latach o konieczności udzielania pomocy w miejscu zamieszkania osób poszkodowanych i jednocześnie odrzuca próby narzucania tzw. relokacji imigrantów do poszczególnych państw UE, w tym Polski. Wypowiedzi polityków nienależących do PiS pozostają ich prywatnymi opiniami i w żadnych stopniu nie reprezentują stanowiska klubu i partii” – zaznaczono w dokumencie.