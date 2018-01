Premier Morawiecki spotka się z sekretarzem stanu USA

O godzinie 9:00 odbędzie się uroczyste powitanie Tillersona w Sali Zegarowej Kancelarii. Pięć minut później rozpocznie się spotkanie obu polityków w Sali Okrągłego Stołu. W komunikacie zaznaczono, że nie przewidziano obsługi medialnej podczas rozmów. O godzinie 9:30 w Wejściu Głównym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dziennikarzami spotka się szef MSZ Jacek Czaputowicz oraz Rex Tillerson.

Media poinformowano, że akredytowani fotografowie i operatorzy kamer proszenie są o przybycie na wejście A najpóźniej do godz. 8.30. Dziennikarze, fotografowie, oraz operatorzy kamer zainteresowani spotkaniem z mediami proszeni są o przybycie na wejście A najpóźniej do godz. 9:30. Do godziny 7:45 ma trwać instalacja wozów transmisyjnych.