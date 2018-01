Senat przedstawił uwagi do ustawy o IPN

Główne uwagi dotyczą kwestii definiowania zbrodni dokonanych przez ukraińskie nacjonalistyczne formacje zbrojne. Zdaniem Senatu, w świetle przepisów, osobą odpowiedzialną za mordy na Polakach jest podmiot określony szczególnym mianem „ukraiński nacjonalista”. „Oznacza to, że wskazany przepis nie odnosi się do każdego kto popełnia zbrodnię, a jedynie do podmiotu kwalifikowanego szczególną cechą. Poza hipotezą przepisu pozostają więc sprawcy dopuszczający się tego typu przestępstw, nie będący ukraińskimi nacjonalistami lub członkami organizacji kolaborujących, co samo w sobie może budzić wątpliwości” – czytamy. Podobne uwagi wystosował do ustawy Prokurator Generalny.

Zauważono również, że „zbrodnie ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką” wyszczególniono wyłącznie jako „czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów”. Zdaniem Senatu zabrakło rozróżnienia na kolaborantów oraz członków bojówek nacjonalistycznych. Wskazano także na „chaos terminologiczny” związany z określeniem ofiar ludobójstwa. Zabrakło także stwierdzenia w definicji zbrodni, że są to czyny stanowiące przestępstwa w świetle polskiej ustawy karnej, obowiązującej w czasie ich popełnienia – stwierdzenia analogicznego jak w przypadku obecnej definicji zbrodni komunistycznych.

Za nieprecyzyjny Biuro Legislacyjne Senatu uznało zapis „o zbrodniach popełnionych przez III Rzeszę Niemiecką”. Należy doprecyzować, że chodzi konkretnie o „funkcjonariuszy” tego państwa. Ustawę należy również skonfrontować z prawem do swobodnego wyrażania poglądów. W ocenie Biura, wątpliwość budzi poszerzenie odpowiedzialności karnej za określone sformułowania, upublicznione nieumyślnie.

Nowelizacja ustawy o IPN

Przypomnijmy, w piątek 26 stycznia Sejm przyjął nowelizację ustawy o IPN, która wprowadza karę grzywny lub karę do trzech lat więzienia za używanie w publikacjach sformułowań sugerujących, że Polska brała udział w zbrodniach hitlerowskich, w tym określenia „polskie obozy śmierci”. Zapis umożliwi też wszczynanie postępowań karnych m.in. za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Zarówno Izrael jak i Ukraina wyraziły sprzeciw wobec ustawy.