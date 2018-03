Nowoczesna apeluje o przyjęcie rezolucji ws. Polski. Europosłowie PO wstrzymają się od głosu?

„PE powinien przyjąć rezolucję, popierającą KE w jej wezwaniach do przestrzegania przez PIS prawa w Polsce, bo praworządność to podstawowa wartość UE” – napisała na Twitterze Katarzyna Lubnauer. Szefowa Nowoczesnej stwierdziła, że „jesteśmy częścią UE, PE to nasz parlament, a wartości UE są naszymi wartościami”. „Chcemy państwa prawa” – dodała na koniec.

– Polscy obywatele nie powinni ponosić kosztów antydemokratycznej polityki PiS-u. Jednocześnie musimy sobie zdawać sprawę z faktu, że uzależnienie wypłaty środków UE od przestrzegania zasad praworządności jest absolutnie zrozumiałe – powiedziała z kolei Kamila Gasiuk-Pihowicz, szefowa klubu Nowoczesnej.

PO: Europosłowie EPL mogą wstrzymać się od głosu

Na temat głosowania w PE wypowiedziała się również Platforma Obywatelska. – Jeśli chodzi o precedensową procedurę uruchomienia art. 7 uznajemy, że władze w Polsce naruszają praworządność, naruszają zasadę demokratycznego państwa prawa - mówimy o tym od 2 lat - od zamachu na Trybunał Konstytucyjny, do zamachu na niezależne sądownictwo – wymieniał Jan Grabiec.

Polityk partii Grzegorza Schetyny poinformował, że po rozmowach z Europejską Partią Ludową uzgodniono, że europosłowie będący jej członkami mają prawo nie uczestniczyć w głosowaniach dotyczących ich własnego kraju, bowiem taka reguła obowiązuje w Radzie Europejskiej. – Władze PO rekomendują to naszym europosłom – dodał. – Europosłowie PO wyraźnie zaznaczą stanowisko całej demokratycznej Polski, że nie akceptujemy naruszania zasad praworządności w Polsce przez rząd PiS – zaznaczył Grabiec.

Głosowanie ws. Polski

1 marca Parlament Europejski zdecyduje o wniosku Komisji Europejskiej ws. uruchomienia procedury z art. 7, za naruszenie praworządności przez polskie władze. Głosowanie ma się odbyć wczesnym popołudniem. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, tekst rezolucji jest krótki - europosłowie „przyjmują z zadowoleniem” grudniową decyzję KE o uruchomieniu wobec Polski dyscyplinującego art. 7.1 traktatu o UE, z powodu zagrożonej praworządności i wzywają Radę UE (ministrowie krajów Unii) do „podjęcia szybkich działań” w ramach tego artykułu.

