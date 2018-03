PiS przedstawiło kandydatów do KRS

„Kandydaci do KRS wskazani przez Klub Parlamentarny PiS. 1. Dariusz Drajewicz, 2. Jarosław Dudzicz, 3. Teresa Kurcyusz – Furmanik, 4. Ewa Łąpińska, 5.Leszek Mazur, 6. Maciej Nawacki, 7. Dagmara Pawelczyk – Woicka, 8. Rafał Puchalski, 9.Paweł K. Styrna”. – napisała Beata Mazurek.

18 kandydatów

22 lutego Kancelaria Sejmu zakończyła etap sprawdzania zgłoszeń kandydatów do KRS. O wejście w skład Rady ubiega się 18 osób. Ostatnim kandydatem do Krajowej Rady Sądownictwa został sędzia w stanie spoczynku Mariusz Lewiński. Z dokumentów wynika, że jego kandydatura została zgłoszona przez grupę 3 tysięcy obywateli. Jego pełnomocnikiem jest z kolei Adam Słomka.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zwrócił się do klubów poselskich partii politycznych o wskazanie swoich kandydatów do KRS. Każdy z klubów ma prawo przedstawić nie więcej niż dziewięć osób.

Ustawa o KRS

Przypomnijmy, nowelizacja ustawy o KRS wprowadza wybór przez Sejm 15 sędziów Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję. Do tej pory byli oni wybierani przez środowiska sędziowskie. Każdy klub może wskazać jednego kandydata do składu Rady. Sejm wybiera członków KRS większością 3/5 głosów. Listę, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub, sporządza sejmowa komisja. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.