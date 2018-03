Szef Kancelarii Premiera zapowiada zmiany w systemie rządów. Wiceministrów czekają poważne ograniczenia

– Jeszcze w tym tygodniu, w najbliższą środę na Komitet Stały Rady Ministrów trafi projekt zmian legislacyjnych, przede wszystkim to są zmiany w ustawie o służbie cywilnej, które doprowadzą do tej zmiany modelu rządu z politycznego na polityczno-urzędniczy – zapowiedział Dworczyk. Wyjaśnił także, że wspomniany model oznacza, że politykami będą tylko ministrowie i sekretarze stanu. Zdaniem Dworczyka zmiana ma doprowadzić do ograniczenia liczby polityków w rządzie do około 50 lub 60 osób. Pozostali wiceministrowie mają być podsekretarzami stanu w służbie cywilnej „z wszystkimi tego konsekwencjami”.

Dworczyk wyjaśnił na czym będą polegać ograniczenia nałożone na wiceministrów. – Nie będą mogli uczestniczyć w życiu partii politycznych, nie będą mogli być radnymi, nie będą mogli występować publicznie w ramach stricte politycznej debaty. Będą mieli nawet dodatkowe ograniczenia, które nie będą obejmowały innych członków służby cywilnej, np. nie będą mogli zasiadać w radach nadzorczych. Będą musieli się też legitymować stosownym wykształceniem – ogłosił szef kancelarii premiera.

Zmiany w rządzie

Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki w specjalnym oświadczeniu ogłosił zmiany w swoim gabinecie. Na ich mocy, z rządem pożegnało się 17 wiceministrów. O tym, że Mateusz Morawiecki planuje zmiany w resortach mówił wcześniej m.in. Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. Polityk PiS powiedział, że konieczne jest szukanie oszczędności, a ponadto dymisje mają przygotować poszczególne ministerstwa do nowych zadań. Suski przyznał, że nie ustalano z góry, ilu wiceministrów ma zostać zdymisjonowanych. Nieoficjalnie polityk zaznaczył, że cięcia personalne mają w największym stopniu dotknąć Kancelarię Premiera, a zdymisjonowanych ma zostać co najmniej jedna piąta wiceszefów resortów.

O konieczności zmian mówił również sam premier. – Sprawne i efektywne państwo to państwo, które działa w oparciu o dobre kadry. Nie ilość, a jakość, dlatego zaczynamy od siebie. Chcemy zmniejszyć liczbę wiceministrów o 20 lub 25 proc. na stanowiskach sekretarzy i podsekretarzy stanu – zapowiedział Morawiecki na początku marca.