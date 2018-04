Konwencja PiS – ucieczka do przodu

To niektóre propozycje, zjakimi PiS wchodzi w cykl kampanii wyborczych. Obóz rządzący chce przy ich pomocy odzyskać zaufanie społeczne, nadwątlone przez awanturę o premie rządu Beaty Szydło. Kolejne wydatki na cele socjalne mogą ponownie przekonać Polaków do PiS. Szczególnie interesujący jestpomysł wypłacania emerytur kobietom, które całe życie wychowywały dzieci i zajmowały się domem.To stary postulat feministyczny, nad którym rządy liberalno-lewicowe nigdy nawet nie chciały poważnie dyskutować, a co dopiero wprowadzać go w życie. Najwyraźniej do docenienia pracy kobiet w domach potrzebna jest wrażliwość chrześcijańskiej prawicy.

Podczas sobotniej konwencji samorządowej PiS rzucała się też w oczy demonstracja jedności. Podczas słynnego kongresu w Przysusze w lipcu 2017 roku nie pozwolono przemówić ówczesnej premier Beacie Szydło. Tym razem nikt nie został pominięty. Na dodatek Jarosław Kaczyński naprawił swój błąd z 10 kwietnia i oficjalnie podziękował Klubom Gazety Polskiej za zaangażowanie w budowę pomników smoleńskich i w wyjaśnianie tej katastrofy. Najwyraźniej liderzy Zjednoczonej Prawicy uznali, że wewnętrzne niesnaski kosztują ich zbyt wiele i że obozu rządzącego nie stać na utratę kolejnych wyborców.