Lubnauer: Petru jest pożytecznym idiotą PiS

– To co robi Ryszard Petru, to jest pożytecznym idiotą PiS, szkodzi koalicji obywatelskiej – mówiła w środę na antenie Radia Plus liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Jak zaznaczyła Katarzyna Lubnauer, „Ryszard Petru jest poza partią, w związku z tym być może niedługo poza polityką” . – Szkoda, że tak się stało. Wydaje mi się, że to, co robi, oznacza, że jest pożytecznym idiotą PiS, ponieważ szkodzi Koalicji Obywatelskiej, która ma szanse rzeczywiście zawalczyć z PiS-em w najbliższych wyborach – wyjaśniała. – Każdy, kto dzieli w tej chwili, każdy, kto działa na rozdrabnianie się po stronie opozycji, działa na rzecz PiS-u, daje pewien prezent PiS-owi – stwierdziła Lubnauer. Przypomnijmy, Ryszard Petru w maju 2015 roku powołał Fundację Nowoczesna RP, w ślad za którym powstało ugrupowanie NowoczesnaPL, wokół którego rozpoczęła się budowa ruchu politycznego. W sierpniu 2015 zarejestrowana została partia polityczna Nowoczesna Ryszarda Petru. W wyborach z 25 października 2015 roku Nowoczesna zdobyła 7,6 proc. głosów, a Ryszard Petru został posłem na Sejm. Od 31 maja 2015 roku do 25 listopada 2017 był przewodniczącym Nowoczesnej, a od 12 listopada 2015 roku do 26 kwietnia 2017 roku stał na czele Klubu Poselskiego Nowoczesnej. Z członkostwa w partii zrezygnował 11 maja 2018 roku. 25 listopada 2017 roku na przewodniczącą ugrupowania wybrana została Katarzyna Lubnauer.