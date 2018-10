Donald Tusk zrugał szefa brytyjskiego MSZ. „Sowiecki przytyk niemądry i obraźliwy”

Podczas partyjnej konwencji torysów w Birmingham, brytyjski minister spraw zagranicznych Jeremy Hunt pozwolił sobie na kilka komentarzy dotyczących brexitu. Stwierdził m.in., że Unia Europejska szuka okazji do ukarania Wielkiej Brytanii, by „utrzymać swój klub w całości”. Podczas przemowy odwołał się do swojej wizyty na Łotwie i roli jaką Wielka Brytania oraz inne kraje UE odegrały w transformacji postsowieckich krajów w nowoczesne demokracje i nowoczesne gospodarki.

– Co stało się z pewnością i ideałami europejskiego snu? – pytał zebranych. – Unia Europejska została stworzona, by bronić wolności. To Związek Radziecki został stworzony, by uniemożliwić ludziom wyjście – rzucił uszczypliwie, odnosząc się do problemów czynionych Brytyjczykom przy brexicie.

Tusk: ZSRR tworzyło więzienia i gułagi. UE to kontynent bez granic i murów

Wypowiedź Hunta spotkała się już ze sprzeciwem ze strony kilku ambasadorów UE, wzywających polityka do przeprosin. Słowa zestawiające Unię Europejską z Rosją Sowiecką skomentował też przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. – Szanując naszych partnerów, wymagamy tego samego w zamian – podkreślił Tusk podczas briefingu prasowego w Brukseli. – Porównywanie UE do ZSRR jest niemądre i obraźliwe – oświadczył.

– ZSRR tworzyło więzienia, gułagi, granice i mury, przemoc wobec obywateli i sąsiadów. Unia Europejska to wolność i prawa człowieka, dobrobyt i pokój, życie bez strachu, demokracja i pluralizm – to kontynent bez wewnętrznych granic i murów – wyliczał Tusk. – Jako przewodniczący Rady Europejskiej i ktoś, kto spędził połowę życia w bloku sowieckim, wiem, o czym mówię – podkreślił.

