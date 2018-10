Tusk o sporze Polski z KE. „Chciałbym, aby zakończył się jak najszybciej”

Przypomnijmy, przed posiedzeniem unijnych ministrów ds. europejskich wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział, że „wciąż nie ma jasności co do tego, czy Polska zastosuje się do decyzji TSUE” . Później o sprawę pytany był szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

– Bardzo bym chciał, aby ten spór zakończył się jak najszybciej, ale wydaje się dość oczywiste, że to wymaga pozytywnych decyzji, to znaczy decyzji szanujących niezależność sądów w Polsce – mówił Tusk. – To nie dlatego, żeby zakończyć spór z Komisją, bo to mi się wydaje tak naprawdę drugorzędne, tylko, że tak jest lepiej dla Polski. To jest moje zdanie – dodał.

Pod koniec września Komisja Europejska zgodnie z zapowiedziami skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na Polskę. Razem z nią złożyła wniosek o prowadzenie postępowania w trybie przyspieszonym. Chodziło o reformę sądownictwa. Zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym, sędziowie SN, którzy ukończyli 65 lat, przeszli z mocy prawa w stan spoczynku.