Będzie zmiana na stanowisku szefa MSWiA? To efekt afery z Kuchcińskim

Na nieoficjalne ustalenia PAP powołała się w tweecie była rzecznik, a obecnie eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Wynika z nich, że nowym marszałkiem Sejmu miałaby zostać obecna szefowa MSWiA Elżbieta Witek. Warto podkreślić, że Witek objęła tekę ministra w czerwcu 2019 roku, zastępując Joachima Brudzińskiego, który został europosłem. Zgłoszenie jej kandydatury na marszałka oznaczałoby konieczność znalezienia nowego szefa resortu administracji. Na tę posadę zgłoszony ma zostać Mariusz Kamiński, dotychczasowy minister koordynator ds. służb specjalnych. Jeżeli te doniesienia się potwierdzą, będzie to oznaczało roszady w rządzie przed końcem kadencji. Według innych informacji, kierownictwo w MSWiA może objąć Paweł Szefernaker, który jest sekretarzem stanu w tym resorcie.

Posiedzenie Sejmu, na którym Marek Kuchciński oficjalnie złoży rezygnację, zaplanowano na godzinę 15 w piątek. O zamiarze podania się do dymisji polityk poinformował dzień wcześniej. Konferencja, na której ogłoszono rezygnację marszałka, odbyła się w czwartek w południe. Marek Kuchciński osobiście przekazał tę informację. – Chciałbym przy tym powiedzieć, że podczas mojej działalności nie złamałem prawa – oświadczył Marek Kuchciński. – Przyjąłem model pracy marszałka, który działa nie tylko w kraju, ale również zagranicą. Ponieważ opinia publiczna negatywnie ocenia moje działania, podjąłem decyzję o rezygnacji – dodał polityk.

Kaczyński: Nie złamał prawa

– Pan marszałek nie złamał prawa. Nie złamał istniejących w tej dziedzinie obyczajów. Skoro państwo najwyraźniej macie inne zdanie, to w związku z tym mogę powiedzieć iż decyzja pana marszałka jest dowodem postawy, która jest związana z naszym hasłem „Słuchać Polaków. Służyć Polsce” – powiedział Jarosław Kaczyński. – W krótkim czasie zostanie złożona ustawa, która to ureguluje i to w sposób rygorystyczny. Skoro opinia publiczna domaga się tutaj rygorów, to te rygory będą – dodał prezes PiS, zapowiadając zmiany w prawie dotyczące lotów najważniejszych osób w państwie.