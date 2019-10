Tusk strofuje premiera Wlk. Brytanii. „Nie chodzi o wygranie głupiej gry”

We wtorek szef Rady Europejskiej zamieścił wpis na Twitterze, w którym w zdecydowanych słowa zwraca się do premiera Wielkiej Brytanii. „Borysie Johnsonie, nie chodzi o to, kto wygra jakąś głupią grę w obwinianie. Na szali znajduje się zarówno przyszłość Europy i Wielkiej Brytanii, jak i bezpieczeństwo i interesy naszych obywateli. Nie chcesz umowy, nie chcesz przedłużenia (terminu na brexit - red.), nie chcesz ponownego głosowania, dokąd idziesz (Tusk użył łacińskiego zwrotu 'quo vadis' - red.)? – napisał Donald Tusk.

Przypomnijmy, że choć nie wynegocjowano porozumienia między Wielką Brytanią i Unią Europejską na temat warunków opuszczenia Wspólnoty, Boris Johnson wciąż utrzymuje, że 31 października jest ostatecznym terminem brexitu. Brytyjski premier przedstawił również nową propozycję dotyczącą granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Do propozycji szefa rządu odniósł się Parlament Europejski, który uznał, że jest ona „absolutnie nieakceptowalna” .