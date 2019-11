„Wyjdziesz za mnie?” Zaskakujący przebieg debaty we włoskim parlamencie

33-letni Flavio Di Muro zdecydował się na nietypowe oświadczyny w czwartek, w trakcie dyskusji o tym, jak pomóc regionom dotkniętym przez trzęsienie ziemi w 2016 roku. – My, ludzie polityki, jesteśmy codziennie zajęci sprawa wagi państwowej – zaczął Di Muro po tym, jak spiker udzielił mu głosu. – Każdego dnia pochłaniają nas politycznej debaty. I często zapominamy o prawdziwych wartościach, zaniedbujemy ludzi, którym na nas zależy, zaniedbujemy tych, których kochamy – mówił polityk do coraz bardziej zaskoczonych kolegów. – Widzicie, dziś jest wyjątkowy dzień dla mnie. Eliso, wyjdziesz za mnie? – zwrócił się do swojej partnerki, Elisy De Leo, która przysłuchiwała się obradom z galerii.

Oświadczyny zostały nagrodzone oklaskami. Mniej entuzjazmu wykazał Roberto Fico z Ruchu Pięciu Gwiazd, który tego dnia przewodził obradom. – Wszystko rozumiem, ale nie sądzę, by to była właściwa okazja – zganił kolegę. Nie zmąciło to jednak zapewne szczęścia Di Muro, którego narzeczona – jak wynika z relacji włoskich mediów – przyjęła pierścionek.

