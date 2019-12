Radni PiS pytają, kto i ile zapłacił za wynajęcie sali dla Hołowni. Gdańsk odpowiada

Znany m.in. z TVN publicysta Szymon Hołownia oświadczył, że „będzie ubiegał się o pracę u Polaków”. W takich słowach przedstawił swoją decyzję o starcie w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Jego deklaracja wywołała lawinę komentarzy i niemal od początku spotkała się z atakiem dominujących w kraju partii. Jednym z najczęściej pojawiających się pytań było to o zaplecze polityczne dziennikarza i finansowanie jego kampanii.

Pytanie w sprawie wynajęcia Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego do urzędu miasta złożyli m.in. lokalni radni PiS. Chcieli wiedzieć, ile zapłacono za salę oraz czy miasto dołożyło się do tego wydarzenia. Zapewniali, że ich działanie nie ma na celu „politycznego przykrycia” konwencji Hołowni. – Uważamy, że transparentność finansów jest w przypadku kandydata na kandydata na urząd prezydenta bardzo ważna. Jawność finansów jest tez istotna dla władz miasta Gdańska – mówił radny Przemysław Majewski.

Te same pytania władzom miasta zadał też Onet. Rzecznik prezydent Gdańska, Daniel Stenzel odpowiedział, że za wszystko zapłacono z kasy sztabu kandydata. Stwierdził też, że w przypadku podobnych wydarzeń koszt wynajęcia sali do od 15 do 20 tys. zł netto, nie licząc obsługi technicznej. Nieoficjalnie Onet usłyszał, że Hołownia zapłacił kilkanaście tysięcy. Władze miasta podkreśliły, że organizatorzy konwencji zastrzegli sobie nieujawnianie szczegółów, podobnie jak robią to inni wynajmujący salę teatru.

Czytaj także:

Hołownia na prezydenta? Dr Pietrzyk-Zieniewicz: To wybuzowało jak korek od szampanaCzytaj także:

Szymon Hołownia wystartuje w wyborach. „Chcę się u was ubiegać o pracę”Czytaj także:

Lawina komentarzy po decyzji Hołowni. „Patrzcie, kto boi się najbardziej”, „intrygujący eksperyment”