Morawiecki spotkał się z działaczami Solidarności Walczącej. Pokazał swoje rodzeństwo

Centrum Historii Zajezdnia powstało w wyremontowanej zajezdni autobusowej, w której 26 sierpnia 1980 roku doszło do strajku zapoczątkowującego wrocławską „Solidarność”. Oficjalne otwarcie odbyło się w drugiej połowie 2016 roku. To właśnie tam w niedzielę premier spotkał się z byłymi działaczami Solidarności Walczącej.



„Ponad trzydzieści lat temu, kiedy współtworzyliśmy historię, marzyliśmy o Polsce wolnej, demokratycznej, solidarnej. Dzisiaj, pomimo upływu lat, nadal jesteśmy Polsce potrzebni, by dawać świadectwo tamtych dni i uczestniczyć w budowaniu Ojczyzny naszych marzeń” – napisał Mateusz Morawiecki. „Z Wami, drodzy Przyjaciele, uda się nam to zadanie zrealizować” – dodał we wpisie na Facebooku.

Do postu premier dodał dwa zdjęcia. Jedno z nich przedstawia Michała Garyela, z którym – jak pisze Morawiecki – spędził kiedyś w celu 48 godzin. Druga fotografia przedstawia premiera i jego trzy siostry – Annę, Marię i Martę Morawieckie.

