PiS chce stworzyć 17. województwo. „Ustawa w listopadzie trafi do Sejmu”

Temat podziału Mazowsza pojawiał się w kampanii PiS już w 2015 roku, ale w kolejnej kadencji Sejmu nie poszły za tym żadne ruchy. Okazuje się jednak, że tym razem szybciej możemy liczyć na konkrety. We wtorek przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski zapowiedział na antenie TVP Info, że przygotowany został już projekt ustawy, na mocy której Warszawa ma zostać wydzielona z województwa mazowieckiego. Tak zyskalibyśmy 17. województwo – warszawskie.

Województwo warszawskie. Projekt ustawy

– Projekt podziału Mazowsza najpóźniej w listopadzie trafi na obrady Sejmu, do laski marszałkowskiej. Nie zrezygnowaliśmy z tego, mówiliśmy o nim w kilku kampaniach – mówił Krzysztof Sobolewski w TVP Info. Dzień później w Polskim Radu jego słowa potwierdził wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, wskazując to jako jeden z priorytetowych projektów.

Podział Mazowsza. Kiedy?

Mówiąc o podziale woj. mazowieckiego, Sobolewski stwierdził, że ramy czasowe to 2021 rok. W projekcie wyłączenia Warszawy z Mazowsza mają zostać opisane kolejne etapu postępowania. – Załącznikiem do tego projektu będzie cały kalendarz postępowania w sprawie podziału Mazowsza i tam będą określone kolejne czynności, bo, aby podzielić administracyjnie województwo, to są potrzebne duże nakłady sił. To nie jest małe przedsięwzięcie – mówił Sobolewski.