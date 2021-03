Donald Tusk pisze o „okradaniu narodu”. Karczewski: My pracujemy, budujemy, wzmacniamy

Były przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zamieścił na Twitterze komentarz do aktualnej sytuacji w naszym kraju. „Okradają własny naród w czasie tragicznej zarazy. Ich rządy przejdą do historii jako czas hańby. Trzeba to wreszcie głośno powiedzieć” – napisał.

Choć Donald Tusk nie sprecyzował, co dokładnie ma na myśli, można się domyślać, że nawiązał w ten sposób do informacji, jakie niemal każdego dnia napływają na temat prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Przypomnijmy, że najpierw „Gazeta Wyborcza” opublikowała taśmy, które sugerują, że Obajtek jako wójt Pcimia zarządzał zewnętrzną firmą z tylnego siedzenia. Później media prześwietliły majątek prezesa Orlenu.

Głośno zrobiło się m.in. o kupionym przez Obajtka mieszkaniu na Bemowie. Chodzi o 187 metrów kwadratowych na ostatnim piętrze jednego z apartamentowców w Warszawie. W zestawie ogród zimowy i widok na panoramę stolicy. Wszystko to za... 6,9 tys. zł za m kw., czyli po absolutnie nierynkowej cenie. Wątpliwości mediów i polityków budzi także całościowy majątek Obajtka, bo według różnych doniesień posiada on od 7 do nawet 15 nieruchomości, a intratne posady w spółkach skarbu obecny prezes Orlenu zaczął zajmować dopiero po 2015 roku.

Karczewski: My pracujemy, budujemy, wzmacniamy

Z analizą Donalda Tuska nie zgadza się jednak senator PiS Stanisław Karczewski. „Trzeba to głośno powiedzieć. My pracujemy, budujemy, wzmacniamy Polskę, dbamy o Polaków. Oni potrafią jedynie knuć, hejtować albo haratać w gałę” – uznał.

