Sikorski interpretuje słowa Kaczyńskiego z wywiadu dla „Wprost”. „Róbta, co chceta”

W wywiadzie dla „Wprost” Jarosław Kaczyński komentował wyrok TK ws. aborcji. – Według Konstytucji realny sens tego wyroku jest inny, niż mówi wiele osób. Bzdurą jest twierdzenie, że aborcja jest zakazana. Wciąż jest dopuszczalna, jeśli ciąża wywodzi się z przestępstwa i jeżeli zagraża życiu, albo zdrowiu kobiety. Chodzi tylko o zespół Downa i Turnera, gdzie możliwość aborcji zlikwidowano – powiedział lider PiS w rozmowie z Joanną Miziołek i Elizą Olczyk.

Ale też wiem, że są ogłoszenia w prasie, które każdy średnio rozgarnięty człowiek rozumie i może sobie taką aborcję za granicą załatwić, taniej lub drożej – kontynuował Jarosław Kaczyński.

Sikorski komentuje słowa Kaczyńskiego

Do tych ostatnich słów na antenie TVN24 odniósł się Radosław Sikorski. – Cynizm tej wypowiedzi mnie nie dziwi, choć powinien dziwić wyznawców Kaczyńskiego, bo on de facto mówi, że cały ruch z aborcją to jest po to, żeby się przypodobać Kościołowi i radykałom z Ordo Iuris – powiedział europoseł. – A tak naprawdę ma do tego stosunek taki jak do imprez integracyjnych, że na wyjeździe się nie liczy, na wyjeździe: „róbta, co chceta” – dodał Radosław Sikorski.

