Najnowszy sondaż parlamentarny. PiS traci, spory wzrost Konfederacji

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to do urn wyborczych poszłoby 47,5 proc. wyborców. Do lokali nie udałoby się 50,1 proc. osób, a 2,4 proc. jest niezdecydowanych – wynika z sondażu United Survey dla WP. Na największe poparcie może liczyć PiS. Chęć oddanie głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego deklaruje 34,4 proc. badanych. O 0,4 punktu procentowego mniej, niż w poprzednim badaniu.

Najnowszy sondaż poparcia partii politycznych. PiS na czele, drugie miejsce partii Szymona Hołowni

Na drugiej pozycji plasuje się Polska 2050. Partię Szymona Hołowni popiera 23 proc. badanych, o 0,9 pkt proc niż dwa tygodnie wcześniej. Trzecie miejsce w rankingu poparcia zajmuje Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 14 proc. To o 0,8 p.p. więcej niż we wcześniejszym sondażu.

Spadek zanotowała Lewica, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 8,1 proc., o 1 p.p. mniej niż dwa tygodnie wcześniej. Spory wzrost poparcia zanotowała Konfederacja. 7,6 proc. to o 1,9 p.p. więcej niż w poprzednim badaniu. Do Sejmu nie weszłaby Koalicja Polska PSL, którą popiera 4,7 proc. badanych. To spadek o 0,6 p.p. 8,2 proc. ankietowanych jest niezdecydowanych.

Najnowszy sondaż poparcia partii politycznych został przeprowadzony przez United Suvey dla Wirtualnej Polski. Badanie miało miejsce 4 czerwca, metodą wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI), na reprezentatywnej grupie 1 000 Polaków w wieku powyżej 18 lat.