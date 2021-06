Decydująca sobota w polskiej polityce. Zaskakujący sondaż dotyczący Tuska i Kaczyńskiego

W najbliższą sobotę odbędą się dwa partyjne wydarzenia, szczególnie ważne dla przyszłości dwóch największych polskich partii politycznych. Chodzi o posiedzenie Rady Krajowej Platformy, na którym ma pojawić się Donald Tusk i oficjalnie ogłosić swój powrót do polskiej polityki oraz Kongres Prawa i Sprawiedliwości, na którym odbędą się wybory władz tej partii.

Tusk kontra Kaczyński. Zaskakujący sondaż

W kontekście zbliżających się sobotnich wydarzeń Instytut Pollster przygotował dla „Super Expressu” sondaż, w którym zbadano poparcie dla liderów, wśród wyborców ich własnych formacji.

Na pytanie, „Czy Donald Tusk powinien objąć funkcję szefa PO?” 69 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej odpowiedziało „tak”. Powrotu Tuska nie chce 12 proc. wyborców KO, a 19 proc. nie ma zdania.

Z kolei na pytanie, „Czy Jarosław Kaczyński powinien zostać prezesem PiS na kolejną kadencję” 63 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości odpowiedziało „tak”. Kolejnej kadencji Kaczyńskiego nie chce 15 proc. wyborców PiS, a 22 proc. nie ma zdania.

Co prawda i Donald Tusk i Jarosław Kaczyński cieszą się poparcie większości wyborców swoich partii, ale to polityk PO ma wyższe poparcie.

– Jarosław Kaczyński, w przeciwieństwie do Donalda Tuska, namaścił swojego następcę, czyli Mateusza Morawieckiego. Przygotowuje więc wyborców Prawa i Sprawiedliwości do sukcesji i w ten sposób należałoby to odbierać. Wynik Tuska również nie jest powalający, ale wspomnienie starych dobrych czasów jednak rezonuje wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej – mówi „Super Expressowi” dr Bartosz Rydliński, komentując wyniki sondażu.

