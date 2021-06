Powrót Donalda Tuska coraz bliższy? Kluczowa może się okazać przyszła sobota

Jak nieoficjalnie podaje Polska Agencja Prasowa na Twitterze, w sobotę 3 lipca odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej z udziałem Donalda Tuska. Z ustaleń wspomnianego źródła wynika, że przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej określi wówczas swoje plany dotyczące ewentualnego powrotu do polskiej polityki.

Pojawiają się pytania o to, jaką rolę będzie pełnił Donald Tusk po możliwym zaangażowaniu się na polskiej scenie politycznej. – Nie mam potrzeby spełniania ambicji personalnych. Mam wielką potrzebę spełnienia celu – przywrócenia ładu demokratycznego, wolnościowego w Polsce – stwierdził były premier w wywiadzie dla TVN24.

Borys Budka namawia Donalda Tuska do powrotu

Kilka dni temu obecny przewodniczący PO mówił, że jest po wielu bardzo dobrych rozmowach z Donaldem Tuskiem i wszystko wskazuje na to, że uda mu się przekonać byłego premiera do „bardzo mocnego zaangażowania na polskiej scenie politycznej”. – Formułę zaproponujemy wspólnie, myślę w niedługim czasie, ale pozwolicie państwo, że to będzie specjalne wydarzenie i to będzie specjalna formuła, która być może spowoduje bardzo duże zaskoczenie – kontynuował polityk. Borys Budka zapewnił, że stanie się to na pewno przed wakacjami.

